¾®Âô°ìÏº»á¡¢¼«ÂðÎÅÍÜÃæ¤Î»àË´ÊóÆ»¤Ë¡Ö´°Á´¤Ê¿ÍºÒ¡£¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤ò¤«¤±¤¿ÇîÂÇ¡×¤È·ã¤·¤¤ÅÜ¤ê
¡¡8·î18Æü¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¾®Âô°ìÏº»á¤¬·ã¤·¤¤ÅÜ¤ê¤ò¼¨¤·¤¿(¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï»öÌ³½êÌ¾µÁ)¡£
¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¼Ô¤¬·ãÁý¤·¡¢¼«ÂðÎÅÍÜ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½¾Íè¤Ê¤é¤ÐÆþ±¡Á¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Ù¥ë¤Î´¶À÷¼Ô¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤È»Ò¤É¤â3¿Í¤¬´¶À÷¤·¼«ÂðÎÅÍÜ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢40Âå¤ÎÊì¿Æ¤¬»àË´¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡>>¾®Âô°ìÏºµÄ°÷¡¢À¯ÉÜ¤Î¥³¥í¥ÊÂÐºö¤Ë¡Ö°åÎÅÊø²õÀë¸À¡×¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¸ø½õ¤ÎÀÕÇ¤Êü´þ¡×¤ÈÌÔÈãÈ½<<
¡¡¾®Âô»á¤ÏÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÆü¡¹¹ñÌ±¤ÎÂº¤¤Ì¿¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£°åÎÅ¤¹¤é¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¤Ï¹ñ¤âÅÔ¤âÆ¬¤ÎÃæ¤Ï¸ÞÎØ¤À¤±¤Ç¡Ø°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¸ÞÎØ¤Ï²ÄÇ½¡Ù¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ´Ö°ã¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿·ë²Ì¤¬¤³¤ì¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö´°Á´¤Ê¿ÍºÒ¡£¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤ò¤«¤±¤¿ÇîÂÇ¡£ÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·ã¤·¤¤ÅÜ¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«ºÅ¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£Ä¾¤Á¤Ë¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÃæ»ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤! ¤µ¤â¤Ê¤¤¤È½õ¤«¤ëÌ¿¤¬¤â¤Ã¤È½õ¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö°ì¹ï¤âÁá¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐºö¤òÂÇ¤Æ¤ëÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤¼óÁê¤ÈÅÔÃÎ»ö¤ËÂå¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢ÆüËÜÁ´ÅÚ¤¬ÂçÊÑ¤Ê»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö²ÆµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤ê³Ø¹»¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê»öÎã¤¬¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡Ä¾®ÂôÀèÀ¸¤Ï²¿¤«¹ÔÆ°¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¥À¥áÀ¯ÉÜ¤À¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢ÈãÈ½¼Ô¤¬¡Ø¡Áµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò»È¤¦¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¾®Âô»á¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¡¢ÈãÈ½¤Ð¤«¤ê¤Ç¹ÔÆ°¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÈÝÄêÅª¤Ë¸«¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«ºÅ¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¿Ê¤à¹ñ¤ÈÅìµþÅÔ¤Î¤¢¤êÊý¤ËÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤Ï¡¢¾®Âô»áÆ±ÍÍ¤ËÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ»öÆâ¤Î°úÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾®Âô°ìÏº»á¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤è¤ê¡¡https://twitter.com/ozawa_jimusho