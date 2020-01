【特別篇】2020年の海ドラ俳優出演の新作映画

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 今回は、特別篇。編集部が注目する2020年公開の映画をご紹介。

■1月3日(金)『ロング・ショット 僕と彼女のありえない恋』

映画『プリティ・ウーマン』の男女逆転版?! 最高にハッピーで心あたたまる、奇跡のようなシニカルラブコメディ。『ブレイキング・バッド』『ベター・コール・ソウル』のジミー・マッギル/ソウル・グッドマン役で知られるボブ・オデンカークが、成り行きで本物の大統領となってしまったポンコツ姿を見せる。

米国務長官として活躍する才色兼備なシャーロット・フィールド(シャーリーズ・セロン)は、大統領選への出馬を目前にして、ジャーナリストのフレッド(セス・ローゲン)に選挙のスピーチ原稿作りを依頼する。常に世間から脚光を浴びるシャーロットと共に行動するうちに、高嶺の花と知りながら恋に落ちるフレッド。だが、越えなければならない高いハードルがいくつも待ち受けていた...。





■12月14日(金)『ダウントン・アビー』



1912年から1925年のイギリスを舞台に、大邸宅"ダウントン・アビー"で暮らす貴族クローリー家とその使用人たちの生活を6シーズンにわたり描いた英国傑作ドラマ『ダウントン・アビー』の映画版。

舞台は、TVシリーズ最終回から2年後の1927年。英国ジョージ5世国王とメアリー王妃の「ダウントン・アビー訪問」という一大事が訪れようとしていた。歴史的な一日を迎えようと、ダウントン・アビーで暮らすクローリー家の人々や使用人たち総動員でパレードや豪勢な晩餐会の準備にあたる。そんな中、一族やメイドたちのスキャンダル、ロマンス、陰謀が次々と明るみに―。





■1月10日(金)『フォードvsフェラーリ』

日本時間1月6日(月)に発表される第77回ゴールデン・グローブ賞主演男優賞にクリスチャン・ベイルがノミネート! 『ウォーキング・デッド』のシェーン・ウォルシュ役『Marvel パニッシャー』の主演で知られるジョン・バーンサルが出演。

気鋭のカーデザイナーであるキャロル・シェルビー(マット・デイモン)のもとに、フォード・モーター社からル・マン24時間耐久レースで、絶対王者であるフェラーリ社に勝てる車を作ってほしいという途方もない依頼が届く。かつてル・マンで優勝した経験を持ちながらも、心臓病によりリタイヤしたシェルビーは、破天荒な一流レーサーのケン・マイルズ(クリスチャン・ベイル)の元へ向かう。二人は史上最高の車を生み出すために協力し数々の困難を乗り越える中で、いつしか固い友情で結ばれていく―。そしていよいよ決戦の地ル・マンに乗り込んだ二人は、フェラーリと壮絶なデッドヒートを繰り広げるが...。





■1月10日(金)『マザーレス・ブルックリン』

当時の犯罪映画を彷彿とさせる古典的なスタイルで、今の社会問題にも繋がる現代的なテーマを描いたアメリカン・ノワール。監督・脚本・製作・主演を務めたのは、『真実の行方』『アメリカン・ヒストリーX』『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』でアカデミー賞にノミネートされた演技派俳優エドワード・ノートン。

舞台は、1957年ニューヨーク。障害の発作に苦しみながらも驚異の記憶力を持つ私立探偵のライオネル(エドワード)は、人生の恩人であり唯一の友人でもあるボスのフランク(ブルース・ウィリス『ダイ・ハード』)が殺害された事件の真相を追い始める。ウイスキーの香りが漂うハーレムのジャズ・クラブからマイノリティの人々が集うブルックリンのスラム街まで、僅かな手掛かりを頼りに天性の勘と抜群の行動力を駆使して大都会の固く閉ざされた闇に迫っていく―。





■1月17日(金)『ジョジョ・ラビット』

『マイティ・ソー バトルロイヤル』のタイカ・ワイティティ監督最新作。『ゲーム・オブ・スローンズ』のシオン・グレイ ジョイ役で知られるアルフィー・アレンがフィンケル役で出演。

第二次世界大戦下のドイツ。心優しい10歳の少年ジョジョ(ローマン・グリフィン・デイビス)は、空想上の友だちのアドルフ・ヒトラー(タイカ・ワイティティ)の助けを借りながら、青少年集団ヒトラーユーゲントで立派な兵士になろうと奮闘していた。しかし、ジョジョは訓練でウサギを殺すことができず、教官から"ジョジョ・ラビット"という不名誉なあだ名をつけられ、仲間たちからもからかわれてしまう。そんなある日、母親(スカーレット・ヨハンソン)と二人で暮らしていたジョジョは、家の片隅に隠された小さな部屋で、ユダヤ人の少女(トーマサイン・マッケンジー)がこっそりと匿われていることに気付く。





■1月17日(金)『サスペクト-薄氷の狂気-』

主演を務める新作ドラマ『ウィッチャー』が始まったばかりのヘンリー・カヴィル、『ホワイトカラー』『TRUE DETECTIVE/二人の刑事』のアレクサンドラ・ダダリオ、『Perpetual Grace, LTD(原題)』など近年ドラマ界でも活躍する『ガンジー』のベン・キングズレーが共演するサイコサスペンス。名作映画発掘フェスティバル「のむコレ」で上映。

ある日、若い女性の遺体が発見され、捜査官らは手がかりから犯人と思われる男サイモンを逮捕する。彼の尋問にあたるのは、女性プロファイラーのレイチェル(アレクサンドラ)。数々の事件の痕跡は見つかったが、彼には知的障害があるのか、子どもっぽい振る舞いばかりを見せ、捜査は一向に進まない。そんな折、さらなる事件が発生する―。投獄されたサイモンの仕業なのか? だとしたら彼はどのように犯行に及んだのか―。





■1月24日(金)『テリー・ギリアムのドン・キホーテ』

構想30年を掛け、9回も企画が頓挫し、映画史上最も呪われた企画と謳われ、その過程がドキュメンタリー映画として上映された異色作。主演は、20代女子4人の恋愛や友情を描く『GIRLS/ガールズ』に出演し、『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』で一躍世界中に名を広めたアダム・ドライバー。

仕事への情熱を失くしたCM監督のトビーはある日、謎めいた男からDVDを渡される。偶然か運命か、それはトビーが学生時代に監督し、賞に輝いた映画だった。舞台となった村が程近いと知ったトビーはバイクを飛ばすが、映画のせいで人々は変わり果てていた。ドン・キホーテを演じた靴職人の老人ハビエルは、自分は本物の騎士だと信じ込み、トビーのことを忠実な従者のサンチョだと思い込む。老人は無理やり彼を引き連れて、大冒険の旅へと出発するのだった...。





■1月31日(金)『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』



映画『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』のライアン・ジョンソン監督が、ミステリーの女王アガサ・クリスティーに捧げて脚本を執筆したオリジナル作品。映画『007』シリーズのダニエル・クレイグや『アベンジャーズ』シリーズのクリス・エヴァンス、リストファー・プラマー(『ゲティ家の身代金』)、ジェイミー・リー・カーティス(『スクリーム・クイーンズ』『ハロウィン』)ら豪華キャストが集結するノンストップ・ミステリー映画。

舞台は、米ニューヨークの豪邸。世界的ミステリー作家の85歳の誕生日パーティーが開かれた翌朝、彼が遺体で発見される。名探偵ブノワ・ブラン(ダニエル)は、匿名の人物からこの事件の調査依頼を受ける。パーティーに参加していた資産家の家族や看護師、家政婦ら屋敷にいた全員が第一容疑者だ。





■2月7日(金)『グッドライアー 偽りのゲーム』

『クィーン』でオスカーを受賞したヘレン・ミレンと『ロード・オブ・ザ・リング』のイアン・マッケランが映画初共演。また、『ダウントン・アビー』でお馴染みのジム・カーターも出演し、大英帝国勲章を授与された英国が誇る名優が集結。

ベテラン詐欺師のロイ(イアン)が出会い系サイトで狙いを定めたのは、夫を亡くしてまもない資産家ベティ(ヘレン)。全財産を騙し取ろうと策略をめぐらす非情なロイを、世間知らずのベティは徐々に信用するようになる。しかし、単純な詐欺だったはずが、物語は思いがけない事態へ発展していく―。暴かれるのは、人間誰しもが抱えて生きていかねばならない秘密と嘘。





■2月7日(金)『ロニートとエスティ 彼女たちの選択』

レイチェル・ワイズ(『女王陛下のお気に入り』)&レイチェル・マクアダムス(『スポットライト 世紀のスクープ』『TRUE DETECTIVE/ロサンゼルス』)W主演!

厳格な超正統派ユダヤ・コミュニティで生まれ育ったロニートとエスティ。惹かれあっていた二人を、コミュニティの掟は赦さなかった。ロニートはユダヤ教指導者の父と信仰を捨てて故郷を去り、残されたエスティは幼なじみのドヴィッドと結婚してユダヤ社会で生きることとした。月日が流れ、父の死をきっかけにロニートが帰郷し、再会した二人。封印していた熱い想いが溢れ、信仰と愛の間で葛藤する...。





■1月31日(金)『ドミノ 復讐の咆哮』

『ゲーム・オブ・スローンズ』のジェイミー役でお馴染みのニコライ・コスター=ワルドーが主演を務め、同作で"紅の女"ことメリサンドルを演じたカリス・ファン・ハウテが再共演。

デンマーク市警刑事クリスチャンは、同僚のラースと共に市内をパトロール中にある殺人事件に遭遇。クリスチャンは、犯人タルジを取り押さえるが、隙を衝かれた際にラースが重傷を負い、さらには謎の男ジョーたちに犯人を連れ去られてしまう。拳銃の不携帯という自身のミスでラースを危険に晒したクリスチャンだったが、自身への失望と怒りから、上司からの謹慎処分を無視。同僚の女刑事アレックスと元特殊部隊員の過去を持つ犯人タルジを追うが...。





■1月31日(金)『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』



『ゲーム・オブ・スローンズ』でジョン・スノウを演じたキット・ハリントンが主演。『わたしはロランス』やカンヌ国際映画祭審査員特別賞を受賞した『Mommy/マミー』のグザヴィエ・ドランが監督・脚本を手掛ける。

舞台はニューヨーク。大ヒットTVシリーズに出演し、一躍スターの座へと駆け上った、人気俳優のジョン・F・ドノヴァンが死んだ。自殺か事故か、あるいは事件か、謎に包まれた彼の死の真相をにぎる鍵は、世間で一大スキャンダルを巻き起こした、11歳の少年ルパートとの"秘密の文通"。100通以上にわたる手紙から明かされる、華やかなスターの光と影、スキャンダラスな世界の表と裏。若くして世を去った美しきスター、ジョン・F・ドノヴァンの切なくも衝撃的な死の真相とは─。





■3月20日(金・祝)『ドクター・ドリトル』

『アイアンマン』『シャーロック・ホームズ』のロバート・ダウニーJr.をはじめ、『ボヘミアン・ラプソディ』『MR. ROBOT/ミスター・ロボット』のラミ・マレック、『ジーニアス:ピカソ』のアントニオ・バンデラス、『グッド・オーメンズ』のマイケル・シーン、『ハリー・ポッター』シリーズのレイフ・ファインズとエマ・トンプソン、『スパイダーマン:ホームカミング』のトム・ホランドら豪華・個性豊かな顔ぶれが勢揃い。

動物と話せるドリトル先生は、名医だが変わり者。世間から遠ざかり、様々な動物たちとひっそりと暮らしていた。しかし、若き女王が重い病に倒れたと聞き、ドリトル先生は女王を救える唯一の治療法を求めて伝説の島へと冒険の旅に出発する。一緒に行く仲間は助手のスタビンズ少年と、ドリトル先生が最も信頼する親友である頑固なオウム、臆病なゴリラ、とぼけたアヒル、陽気なシロクマ、皮肉屋のダチョウなど個性豊かな動物たち。旅の中で明らかとなっていく、ドリトル先生の過去、国を揺るがす陰謀...物語はめまぐるしく動き出す。





■4月10日(金)『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』

『007』シリーズ25作目で、前作『007 スペクター』から5年ぶりとなる最新作。

ダニエル・クレイグが演じるボンドは現役を退きジャマイカで穏やかな生活を満喫していた。しかし、CIA出身の旧友フェリックス・ライターが助けを求めてきたことで平穏な生活は突如終わってしまう。誘拐された科学者を救出するという任務は、想像以上に危険なもので、やがて、それは脅威をもたらす最新の技術を保有する黒幕を追うことになるが...。



その他、『博士と彼女のセオリー』のフェリシティ・ジョーンズと×エディ・レッドメインが再びタッグを組んだ『イントゥ・ザ・スカイ 気球で未来を変えたふたり』や、ジュディ・デンチやイドリス・エルバ、イアン・マッケランら豪華キャストが出演する『キャッツ』、『SHERLOCK/シャーロック』を彷彿とさせる、奇才のダークヒーローをベネディクト・カンバーバッチが怪演する『ブラック・ウィドウ』など新作映画が並ぶ。一方で、『ワンダーウーマン』『トップガン』『クワイエット・プレイス』『キングスマン』などの大ヒット映画の続編も公開。

