DCドラマ最新作『Titans／タイタンズ』が、来年リリース！

バットマンと別々の道を歩み出した初代ロビンことディック・グレイソンを主人公に、DCコミックス「ティーン・タイタンズ」を実写ドラマ化したDCドラマシリーズ最新作『タイタンズ』が、来年リリースとなる。

初代ロビンことディック・グレイソンが、特殊能力を持つ若きヒーローたちとチーム"タイタンズ"を結成し、迫りくる強大な悪に立ち向かうヒーローアクション『タイタンズ』。シーズン2の製作も決まっている本作の製作総指揮には、『ARROW/アロー』『THE FLASH/フラッシュ』『SUPERGIRL/スーパーガール』を手掛けるグレッグ・バーランティとDCを率いるジェフ・ジョンズが名を連ねている。

ディックは、邪悪な力に取りつかれた"レイブン"ことレイチェル・ロスと出会ったことで、"スターファイヤー"ことコリー・アンダース、"ビーストボーイ"ことガーフィールド・ローガンらと共に、敵の陰謀に巻き込まれていく―。

ディック役には、映画『パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊』でウィル・ターナー(オーランド・ブルーム)の一人息子ヘンリー・ターナー役を務めたオーストラリア出身の若手イケメン俳優ブレントン・スウェイツ。ビーストボーイ役には幼少期を日本で過ごし、アニメーション映画『ベイマックス』で主人公ヒロの声を担当したライアン・ポッターが扮する。その他、レイブン役にティーガン・クロフト(『OSIRIS/オシリス』)、アンナ・ディオプ(『24:レガシー』)ら注目の若手俳優が出演する。

また、『キャッスル 〜ミステリー作家は事件がお好き』でケヴィン・ライアン刑事を演じたシーマス・デヴァーや『マンハッタンに恋をして 〜キャリーの日記〜』のリンジー・ゴート、『ツイン・ピークス』『S.W.A.T.』のシェリリン・フェンら海外ドラマでお馴染みのキャストも出演。

第4話「ドゥームパトロール」には、エピソードタイトル通り、場違いなヒーローチームを描くDCドラマ『Doom Patrol(原題)』のキャストも登場する。

■『タイタンズ<シーズン1>』商品情報

2020年1月15日(水)

・ブルーレイ コンプリート・ボックス(11,818円+税)

・DVDレンタル Vol.1〜Vol.6

・デジタル配信開始

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

Photo:

『タイタンズ<シーズン1>』

(c)TITANS AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEMENTS TM & (c) DC & WBEI. (c) 2019 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.