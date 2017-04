01.

しっかり伝わるまで

丁寧に説明してくれる

02.

態度は大きいかもしれないけど

助けたい気持ちはあるの

03.

とても忍耐強い

04.

どんなときも一生懸命

05.

助けてあげたい人には

全力を尽くす

06.

正直な意見が

刺激になる

Licensed material used with permission by Elite Daily