茨城県警は24日、県内の女性（70）が、経済アナリスト森永卓郎さんになりすました人物から無料通信アプリLINE（ライン）」で架空の投資話を持ちかけられ、約7億円をだまし取られたと発表した。警察庁によると、ネット交流サービス（SNS）で投資勧誘を装う「SNS投資詐欺」では過去最多の被害額という。【写真で見る】社会に衝撃を与えた事件県警によると、女性は2023年11月、インターネットで投資を勧める広告にアクセス