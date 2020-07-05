2020年東京都知事選挙
『2020年東京都知事選挙』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年7月16日
2020年7月12日
2020年7月11日
2020年7月10日
2020年7月9日
2020年7月8日
2020年7月7日
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立憲の福山哲郎幹事長が山本太郎氏の出馬を批判 票が割れたか
山本太郎氏が告示直前に出馬したことで、野党側の票が割れたとコメント
J-CASTニュース
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枝野幸男氏による「#宇都宮」に宇都宮餃子会は困惑「嫌いにならないで」
女性自身
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台東区の選管が投票資格ない男性に投票用紙を交付 有効として扱われる
誤りに気づく前に男性が投票を済ませたため、有効票として扱われた
読売新聞オンライン
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メディアに「報じられなかった」候補者2人 「支援者は必ずいる」
1万1887票を獲得した西本誠氏は、支援者が必ずいると手応えを感じたという
ABEMA TIMES
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吉村洋文氏、都知事選で独自候補を擁立しなかった自民党をチクリ
自身の選挙などと違い、与党である自民党が候補者を擁立しなかったと指摘
デイリースポーツ
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小池都知事は圧勝も補選で大敗 「都民ファーストの会」都議が危機感
都議補選では同会の公認候補が大敗し、自民党が4選挙区で全勝して閉幕した
読売新聞オンライン
2020年7月6日
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「グレーター東京」に「フレイル政策」小池都知事の難解な公約に注目
今回は「東京大改革2.0」を掲げ、「『人』が輝く東京」といった公約を発表
スポーツ報知
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都知事選に敗れた宇都宮健児氏「地上波の露出では小池さんの独り勝ち」
「地上波の露出では小池さんの独り勝ちですよ。巧妙なやり方」とコメント
スポーツ報知