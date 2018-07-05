文科省前局長の受託収賄容疑

文科省の前局長が受託収賄容疑で逮捕された事件。東京医科大学の私立大学支援事業への選定めぐって便宜を図り、見返りに自分の子供を大学入試で合格させてもらった疑い。

2018年8月7日

2018年7月26日

2018年7月24日

2018年7月22日

2018年7月20日

2018年7月15日

2018年7月10日

2018年7月6日

2018年7月5日