文科省前局長の受託収賄容疑
文科省の前局長が受託収賄容疑で逮捕された事件。東京医科大学の私立大学支援事業への選定めぐって便宜を図り、見返りに自分の子供を大学入試で合格させてもらった疑い。
2018年8月7日
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東京医科大学が追加合格を検討へ 得点調整は「根絶する」と決定
7日、会見を開き、学長代理は追加合格も検討していることを明かした
弁護士ドットコム
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入学試験のプロセスの内部調査 東京医科大が文科省に報告
大学側は7日、入試のプロセスについての内部調査をまとめ、文科省に報告
日テレNEWS NNN
2018年7月26日
2018年7月24日
2018年7月22日
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2018年の東京医大入試 文科省前局長の息子以外にも複数の不正
東京地検特捜部は文科省前局長の息子を含む複数の受験生に対する不正を確認
読売新聞オンライン
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文科省前局長の息子 裏口入学を知っていたかのようなSNS投稿
関係者の怒りを増幅させているのは文科省前局長の息子によるSNSへの投稿
FRIDAYデジタル
2018年7月20日
2018年7月15日
2018年7月10日
2018年7月6日
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文部科学省前局長の疑惑 「特定の大学に手を貸すなんて…」と委員が憤り
支援の対象校を選定する審査は、外部有識者の委員会によるものだった
読売新聞オンライン
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文科省汚職で注目の「東京医科大」 偏差値と医師国家試験合格率は
私立大学だけで比較すると、全体36校のうち偏差値では13位
デイリー新潮