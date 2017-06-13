海老原優香はフジテレビのアナウンサー。東京都出身。1994年4月3日生まれ。
港区のタワマンで、恋人のコンサル会社社長と半同棲しているそう
FRIDAYデジタル
16日の番組に出演し、「付き合ってないんです」と笑顔で交際を否定した
オリコンニュース
相手の男性は新進気鋭の実業家で、飲み会で知り合い意気投合したという
相手の男性とバーで会話を楽しんだ後、肩を寄せ合い散歩していたとのこと
NEWSポストセブン
「てるみくらぶ」に入社予定だった学生に「見る目がない」と発言した古市氏
デイリースポーツ
登板を振り返ると、「もちろん試合は勝てたんですか？」と海老原優香アナ
スポーツ報知
「頑張り屋なので、現場スタッフからの人気は抜群」とフジテレビ関係者
Smart FLASH
これまでは、「クジパン」の愛称を獲得した久慈暁子アナがリードしていた
海老原アナは、小倉智昭について最初は「怖い方かな」と思ったそう
17年4月に入社したフジテレビの新人アナウンサーとのこともあり異例の抜擢
スポニチアネックス
ドキドキしすぎて、研修の教材を全部忘れていってしまったという
日刊スポーツ
中継先で子どもたちにインタビューするも、いささか硬い聞き方の海老原アナ
もう一人の新人女子アナ、海老原優香アナとの仲がギクシャクしているという
元モデルの久慈暁子アナと、元ミスコンの海老原優香アナが冷戦状態だという
デイリー新潮