ACL浦和vs済州戦で乱闘騒ぎ

5月31日のAFCチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦で、浦和レッズと済州ユナイテッドが対戦。浦和が逆転勝利を決めると、済州の選手らがピッチに乱入し、乱闘騒ぎとなった。