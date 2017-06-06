ACL浦和vs済州戦で乱闘騒ぎ

5月31日のAFCチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦で、浦和レッズと済州ユナイテッドが対戦。浦和が逆転勝利を決めると、済州の選手らがピッチに乱入し、乱闘騒ぎとなった。

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