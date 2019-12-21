元TBS記者の山口敬之氏に準強姦報道
『元TBS記者の山口敬之氏に準強姦報道』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2022年7月8日
2022年2月7日
2022年1月25日
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「少しでも想像してほしい」性被害裁判の伊藤詩織さんが訴え
「これが自分の近い人に起きたらと、少しでも想像してほしい」と言及
共同通信
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山口敬之氏「全体としては不満」伊藤詩織氏との控訴審判決を受け上告明言
25日の控訴審判決で、東京高裁は山口氏に約332万円の賠償を命じた
東スポWEB
2020年10月26日
2020年8月20日
2020年1月6日
2019年12月30日
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「よくあることだし、やめときなよ」伊藤詩織さんに警官が発言か
その際、警官から「よくあることだし、やめときなよ」と言われたとのこと
弁護士ドットコム
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重要証拠はなぜ今になって…伊藤詩織さんが知らなかったドアマン証言
重要な証拠が今になって出てきたのは捜査機関の不透明さが関係しているそう
弁護士ドットコム
2019年12月28日
2019年12月27日
2019年12月26日
2019年12月25日
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伊藤詩織さんの検察審査会に疑惑 異例ずくめ「審査されたのか疑問」
検察審査会は2017年9月に不起訴相当と判断したが、審査に疑惑があるという
日刊ゲンダイDIGITAL
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伊藤詩織さんの性暴力被害事件 ホテルのドアマンが見た「連れ込み現場」
現場となったホテルのドアマンは酩酊した詩織さんの姿を覚えているそう
デイリー新潮