朴槿恵大統領の罷免
韓国・朴槿恵大統領の罷免が決定
2017年3月30日
2017年3月24日
2017年3月22日
2017年3月21日
2017年3月20日
2017年3月19日
2017年3月17日
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北朝鮮の人々が朴槿恵前大統領の弾劾に驚き「指導者に勝つなんて」
「人民（国民）が勝利した」という事実に、北朝鮮の人々は驚いているという
デイリーNKジャパン
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大統領不在の韓国国民の本音「私が日本人なら安倍首相を頼もしく感じる」
「もし私が日本人なら、安倍首相を頼もしく感じるだろう」と20代女性
NEWSポストセブン
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朴槿恵氏はさらに過酷な運命が待つ 許された歴代大統領との違い
「最後は許された歴代大統領たちと決して同じではありません」と主張
女性自身
2017年3月15日
2017年3月14日
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朴槿恵氏の自宅周辺が一触即発の状態に 報道陣も200人近くが集結
朴氏の自宅周辺には警察やマスコミのほか、支持者らが殺到
東スポWEB
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崔順実被告が大統領罷免後の裁判で国民に謝罪「申し訳なく心が重い」
「（裁判を受けるのが）国民に申し訳なく心が重い」と言ったという
中央日報
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朴槿恵氏に罷免宣告した裁判官のヘアカーラー 憲法裁が保管・展示へ
憲法裁は歴史的意味を考慮し、このヘアカーラーを保管・展示する予定だそう
Record China
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朴槿恵氏「真実は必ず明らかに」 韓国の主要各紙が一斉に批判
憲法裁判所の罷免決定を、不服として受け入れないとも読み取れるものだそう
読売新聞オンライン
2017年3月13日
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朴槿恵氏が罷免3日で政治活動再開か 大統領選挙に影響力を行使する可能性
一部の親朴系議員が朴前大統領を補佐する私邸ラインナップを結成したため
Record China
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朴槿恵氏 官邸で飼われていた愛犬9匹ともお別れか
朴氏は「飼い犬9匹の面倒を見る余力はないという見方が強い」との記事
Record China