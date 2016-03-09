東日本大震災から5年

未曽有の大災害となった東日本大震災は2016年3月11日、発生から5年を迎える。

2016年12月8日

2016年8月19日

2016年4月5日

2016年3月14日

2016年3月13日

2016年3月12日

2016年3月11日

2016年3月10日

2016年3月9日