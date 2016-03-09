東日本大震災から5年
未曽有の大災害となった東日本大震災は2016年3月11日、発生から5年を迎える。
2016年12月8日
2016年8月19日
2016年4月5日
2016年3月14日
2016年3月13日
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オリラジ 震災に配慮し「Mステ」で「PERFECT HUMAN」の歌詞を変更か
画面下部の番組スーパーは「天災」という歌詞を「天才」と表記
トピックニュース
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SMAPが騒動後初の生出演 警備員総動員など異例の厳戒態勢
SMAPが会場前で開会宣言をした際は、入り口付近に警備員が総動員された
デイリースポーツ
2016年3月12日
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SMAPが福島で観客と触れ合い 木村拓哉は女性と顔を寄せ合い歌唱
メンバーが会場の観客とハイタッチしたり、顔を寄せ合って歌う場面もあった
デイリースポーツ
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糸井重里氏が震災特番の演出に苦言 「悲しみしか伝わってこない」
「8割が復興したって話をされても、2割の悲しみしか伝わってこない」と指摘
トピックニュース
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被災地の仮設住宅で増える孤独死…広がる「自立格差」
震災から5年が経ち、自立できる人とできない人の格差が広がっているという
現代ビジネス
2016年3月11日
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X JAPANのYOSHIKIがドラムセットをチャリティオークションに出品
落札額は日本赤十字の東日本大震災義援金として全額が寄付される
オリコンニュース
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望んでいる特集かけ離れている 東日本大震災を扱うメディアに指摘
5年目を迎える東日本大震災の特集は望むものと大きくかけ離れていると指摘
トピックニュース
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東日本大震災から5年 各局の放送予定に見える「ブレないテレ東」
テレビ東京は「午後のロードショー」で「イーグル・アイ」を放送
ガジェット通信
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東日本大震災から5年 気象キャスターが思いを吐露
次々に入ってくる被害状況を聞いて、現実だと受け止めることができたという
tenki.jp
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東日本大震災で家族4人失った男性が選んだ再婚という道
再婚相手には失った家族4人を死ぬまで思い続けることを率直に伝えた
スポニチアネックス
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GReeeeNのHIDE 東日本大震災で歯科医として検死作業をしていた
「この方を家族に会わせるんだと」という思いで作業をしていたと告白
Pouch
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被災地で幽霊現象を聞き取り 東北学院大学教授の書籍が話題に
学生が現場に何度も足を運び、通行人やタクシー運転手に聞き取り調査を実施
BOOK STAND
2016年3月10日
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復興支援今年も ヤフーで「3.11」と検索すると10円を寄付
「Yahoo! 検索」で「3.11」と検索すると、1人につき10円が寄付される
マイナビニュース
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被災地のシングルマザー家庭が陥っている貧困の深刻度
被災地では多くのシングルマザーが非正規で「さらに悲惨」とNPO法人代表
週刊女性PRIME