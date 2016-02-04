『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
アニメージュプラス
livedoor
またレイを演じたいか問われ「ノー、ノー、ノー」とコメント
ギズモード・ジャパン
「復帰はしたくないね。今は、何か別のことをやりたい」と本音を明かした
日刊スポーツ
「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」のレイが使う青色のもの
おたくま経済新聞
中国では約90億円まで伸ばし、国内の成績と合わせれば300億円近くになる
オリコンニュース
「スターウォーズ」のストームトルーパーが札幌駅前をトボトボ歩く姿
Jタウンネット
フィンは宇宙海賊として登場するだけの脇役だったが、主役に変更したという
GIGAZINE（ギガジン）
すでに5作品の新作を決めており、20年以降にさらなる5作品を製作するという
ナリナリドットコム
映画ランキングで上位10位以内に入りながらの「一斉終了」は異例のこと
ゲイのキャラクターの登場を考慮していることを明かした
クランクイン！
話しかけると顔をあげて声のほうを向き、名前を言うと反応する機能がある
全世界の興行収入でも、今週末に20億ドルを突破することが確実視されている
映画には日本の公演で知り合い交流のある英俳優が出演しており、驚いたそう
トピックニュース