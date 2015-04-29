田中将大が故障者リスト入り
『田中将大が故障者リスト入り』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年8月20日
2015年5月29日
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松井秀喜氏を両膝手術へと追い込んだヤンキースのやり口
ヤンキースはメディアを使い、松井氏の意思とは違う方向に追い込んだという
日刊ゲンダイDIGITAL
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田中将大が次回登板でメジャー復帰へ 敵地マリナーズ戦に先発
ジラルディ監督が、6月2日か3日の敵地マリナーズ戦での先発登用を明かした
スポニチアネックス
2015年5月23日
2015年5月18日
2015年5月13日
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田中将大が抜けた穴をヤンキース投手陣が埋める 不要論も時間の問題？
右腕のウィットリー、マーリンズから移籍のイオバルディなどが活躍中だ
日刊ゲンダイDIGITAL
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田中将大が故障後初めてブルペンで投球練習 現地ファンからコメント相次ぐ
米サイトの掲示板では「いいニュースだ」と喜びのコメントが相次いでいる
BASEBALL KING
2015年5月10日
2015年5月9日
2015年5月3日
2015年5月2日
2015年5月1日
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田中将大が故障者リスト入り NYファンからついに批判の声
あるファンは「回復することを願うが、彼はもう終わった」とコメント
東スポWEB
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田中将大のDL入り マルチネス氏は「こうなると予想していた」
「こうなるだろうと予想していた」と元レッドソックスのマルチネス氏
日刊ゲンダイDIGITAL
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田中将大の故障者リスト入りでジラルディ監督に集中砲火
試合前の会見では「私は監督で、医師ではない」との言い回しに終始した
スポーツ報知
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田中将大のDL入りを皮肉るNYメディア「バブルヘッド人形と同じ」
「本当の田中もおもちゃの田中と同じように壊れやすく思える」とNYタイムズ
東スポWEB