つんく♂、声帯を摘出し声失う
『つんく♂、声帯を摘出し声失う』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年9月9日
2017年10月2日
2017年1月17日
2016年6月15日
2015年10月11日
2015年9月13日
2015年9月9日
2015年7月22日
2015年7月8日
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つんく♂ トレーニングの成果で声が復活…知人が明かす
知人によると、つんく♂はトレーニングの成果で声が出るようになったという
J-CASTニュース
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つんく♂ 猛練習で既に発声に成功か 少しなら会話も可能と知人が証言
つんく♂は、食道発声法を習得するために猛練習したとのこと
女性自身
2015年7月5日
2015年6月26日
2015年6月1日
2015年5月15日
2015年5月6日
2015年4月12日
2015年4月9日
2015年4月7日
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がんと闘うアイドル丸山夏鈴 ブログでつんく♂への思いをつづる
「同じがんと闘う人間として、共感するところがありました」とコメント
日刊スポーツ
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つんく♂が声帯摘出を告白した覚悟 事務所関係者も腰を抜かした
発表について、事務所でもごく一部の幹部にしか知らされていなかったという
東スポWEB