加護亜依の夫逮捕
知人の男性に法定金利を上回る違法な金利で金を貸し付けたとして、元モーニング娘。の加護亜依の夫ら2人が逮捕された。
2015年8月28日
2015年3月24日
2014年12月10日
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加護亜依、記者からの質問で表情一変 夫は処分保留で釈放される
「離婚問題は?」など、記者からの質問で加護の表情が一変したという
東スポWEB
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加護亜依、夫が釈放されるも娘とともに姿くらます
夫は、知人男性から法定金利を上回る利息を受け取ったとして逮捕されていた
女性自身
2014年11月7日
2014年11月3日
2014年10月30日
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加護亜依に後藤真希…元モーニング娘。がトラブル続きの理由
最大の理由はお金で、若くして大金を手にすることで高慢に育っていく
NEWSポストセブン
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加護亜依、夫の逮捕で「初オールヌード」が急加速か
芸能評論家の肥留間正明氏は「ヌードになるしかないでしょう」と指摘
日刊ゲンダイDIGITAL
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加護亜依が離婚を拒否「彼は私のために稼ごうとしてやった」
容疑者の両親はこれ以上迷惑はかけられないと、加護に離婚を勧めた
NEWSポストセブン
2014年10月29日
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加護亜依、夫逮捕で「精神的に大変な状況」とマネージャー明かす
加護は夫の件を知って「精神的にも整理するのは大変な状況」と話した
デイリースポーツ
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加護亜依の番組がお蔵入りの危機…夫の逮捕が影響
結成したユニットGirls Beat!!の地上波初出演となる番組が、収録されていた
女性自身
2014年10月28日
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飯田圭織が加護亜依の引退示唆に驚き「大変なら力になりたい」
「いつでも仲間なので、辛い、大変というなら、力になりたい」とコメント
デイリースポーツ
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加護亜依さんの夫ら2人を出資法違反の疑いで逮捕
250万円を貸しつけた男性から、法定金利を上回る利息を受け取った容疑
日テレNEWS NNN
2014年10月27日
2014年10月26日
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実は余裕なかった加護亜依の夫 起業した2つの会社も実態なく…
起業した2つの会社は、登記上の所在地に実態がなかったことが分かった
日刊ゲンダイDIGITAL
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加護亜依の夫が出資法違反で逮捕状、起訴されたら離婚決意か
加護は夫が起訴された場合、離婚を決意するともみられている
東スポWEB