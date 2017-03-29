中居正広の身になる図書館
『中居正広の身になる図書館』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年4月26日
2019年3月13日
2019年1月20日
2018年1月23日
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Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔 本当はジャニーズ落ちるも合格した理由
落選してしまい、参加者へ配られた札をジャニー喜多川氏に返したという
E-TALENTBANK
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「あなたなら大丈夫」弱音を吐く吉田沙保里を救った母の言葉
吉田の母は「頑張れ」とは言わず「あなたなら大丈夫」と声をかけたそうだ
Sports Watch
2017年11月13日
2017年10月3日
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遠藤憲一が「リアルにビビった」 西田敏行の行動
西田敏行について、「リアルにビビったアドリブ」があったとコメント
トピックニュース
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西武ライオンズの厳しい規律を元選手が暴露 門限を3回破ると120万円の罰金
90年代は、夜10時の門限を3回破ると120万円もの罰金が課せられたと暴露
トピックニュース
2017年10月2日
2017年9月11日
2017年7月4日
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藤井聡太四段、ネット将棋で有名だった 佐々木勇気五段も勝てず
匿名だったがあまりの強さで有名になり、プロが寄ってたかって対局したそう
トピックニュース
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パーマ大佐が「森のくまさん」騒動の現在を語る「ネタとしては死にました」
歌うことは快諾されたものの「ネタとしては死にましたね」と告白
トピックニュース