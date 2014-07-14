ドイツのブラジルW杯優勝
サッカーのワールドカップブラジル大会決勝で、ドイツがアルゼンチンを延長の末1―0で破り、6大会ぶり4回目の優勝を果たした。
2014年8月16日
2014年8月1日
2014年7月21日
2014年7月19日
2014年7月17日
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独の優勝報告に「ナチスの挑発」
「ガウチョ・ダンス」は人種差別だとし、南米では「ナチスの挑発」と報道
ゲキサカ
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ドイツ代表 V報告のダンスが波紋
独選手6名は、南米人を侮辱したとも映るダンスを優勝報告会で披露
ゲキサカ
2014年7月16日
2014年7月15日
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ドイツの熱狂ぶりに帰国選手驚き
ゲッツェは「凄い! ここは一体どうなっているんだ!」とツイート
スポニチアネックス
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内田、ノイアーは「自慢の友達」
シャルケでチームメイトだったGKノイアーは「自慢の友達です」と胸を張った
スポーツ報知
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W杯決勝 日韓大会以来の高視聴率
延長戦に入ったため視聴率が跳ね上がり、日韓大会以来の高視聴率に
スポニチアネックス
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W杯決勝の主審、判定批判に反論
イグアインよりもノイアーの方が先にボールにたどり着いていたと、コメント
Gazzetta.it.
2014年7月14日
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決勝裁いた主審が試合にコメント
メッシについて「見事なプレーを見せてくれた」と称賛
SOCCER KING
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MVPのメッシ「小さな意味しか」
「MVP受賞は、僕にとってほんの小さな意味しかない」とメッシ
ゲキサカ
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クローゼ、12年越しの夢が叶う
ドイツ代表クローゼが「トロフィーを掲げることが夢だった」と明かしている
SOCCER KING
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W杯決勝 ドイツの強さのヒミツ
特定の個人に依存しないドイツチームは、誰でも勝利の立役者になれると筆者
戸塚啓コラム
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若さ誇るドイツ、黄金期の到来か
南米勢が有利と見られていた中、ブラジルとアルゼンチンの2強を連破
ゲキサカ
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優勝で歓喜の独サポ「王者」連呼
攻防の末に勝利が決まると、サポーターらは「ドイツは世界王者」と連呼
読売新聞オンライン
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世界が「W杯真のMVP」と呼ぶ選手
MVPには、準優勝のアルゼンチンからFWメッシが選ばれている
東スポWEB
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前園氏が独優勝に見る日本の課題
前園氏がドイツ優勝の理由から紐解く、日本サッカーの課題について解説
ZONO'S EYE
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ノイアー、最優秀GKとの2冠達成
ドイツ代表GKノイアーが、大会最優秀GKとしてゴールデングローブ賞も受賞
ゲキサカ