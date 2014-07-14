ドイツのブラジルW杯優勝

サッカーのワールドカップブラジル大会決勝で、ドイツがアルゼンチンを延長の末1―0で破り、6大会ぶり4回目の優勝を果たした。

2014年8月16日

2014年8月1日

2014年7月21日

2014年7月19日

2014年7月17日

2014年7月16日

2014年7月15日

2014年7月14日