PON!
『PON!』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年11月2日
2018年9月27日
2018年9月13日
2018年9月4日
-
「バランスがいいグループ」木村拓哉が番組で嵐を語り反響
木村は「バランスがいいグループだなとは思いますけどね」と発言
E-TALENTBANK
-
「バランスがいい」嵐を評価する木村拓哉に青木源太アナも感激
「嵐」への印象を問われ、「すごいバランスがいいグループ」とコメント
デイリースポーツ
2018年8月9日
2018年8月8日
2018年8月4日
2018年8月1日
-
打ち切り発表の「PON!」 お堅い系のネタ排除による「誤算」
他局との差別化を図るため、「お堅い系」のネタは扱ってこなかったという
女性自身
-
前田敦子の「兆候」も感じていた？小嶋陽菜が生放送で祝福
約1カ月前の前田はキラキラしていて、幸せオーラが誰よりも出ていたと小嶋
オリコンニュース
2018年7月31日
-
EXILEのレモンサワー2500杯説は「本当」AKIRAが赤裸々回答
打ち上げでレモンサワーを2500杯飲むとの噂について、「本当ですね」と肯定
デイリースポーツ
-
日本テレビ「PON！」9月で終了 新情報番組は青木源太アナが司会
10月の改編で、新たな番組のスタートに踏み切ることを決めたという
スポニチアネックス