7月5日、あさ９時30分からフジテレビ（関東ローカル）ほかで、テレビアニメ「鬼滅の刃」【竈門炭治郎立志編】第十三話「命より大事なもの」を放送する。 屋敷の主・響凱（きょうがい）が鼓を打つたびに部屋が回転し、炭治郎は苦戦を強いられる。前の戦いで骨折している炭治郎は弱気になる自身を鼓舞して、必死に立ち向かう。響凱が使う血鬼術による攻撃にも圧倒される炭治郎。果たして、無事に響凱の頸（くび）を討