女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「結婚」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2023年6月28日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝結婚相手に自分の家族や親戚をぞんざいに扱われると、腹立たしい気持ちになる方も多いはず。井口美里さん（仮名・33歳）は、夫が見せた、甥っ子に対する区別に苛立ちを感じ、大喧嘩。その先で明らかになった、夫の思わぬ本音に凍りついてし