電車の中で、誰かの大声にうんざりした経験……ありませんか？今回は、そんな状況に直面したある女性のエピソードをご紹介します。◆帰宅ラッシュの電車で大声おじさんに遭遇ある日の夕方、飯田麻美さん（仮名・33歳）は、帰宅ラッシュの電車で吊り革を握り揺られていました。仕事終わりの車内はどこか重い空気で満ちており、誰もが静かに時間が過ぎるのを待っているような雰囲気でした。「その日はかなり疲れきっていて『