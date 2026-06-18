「今日も三姉妹が舞う！〜七転び八起き育児日記〜」10話より【漫画】本編を読む育児のエッセイ漫画をSNSに投稿し、子育て世代から支持を集めるサヤ山サヤ(@saya_twins1125)さん。ウォーカープラスの連載｢今日も三姉妹が舞う！〜七転び八起き育児日記〜｣では、育児におけるさまざまなピンチを明るく乗り越える奮闘記をお届けしている。今回は長女・ポン子ちゃんの猫背の原因について話を聞いた。※マンガの内容はあくまで著者の経験