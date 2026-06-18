母｢長女が猫背なのは腹筋が弱いせいだと思っていたのに…｣→上体起こしができない長女を整骨院に連れて行ったら判明した驚きの事実【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
育児のエッセイ漫画をSNSに投稿し、子育て世代から支持を集めるサヤ山サヤ(@saya_twins1125)さん。ウォーカープラスの連載｢今日も三姉妹が舞う！〜七転び八起き育児日記〜｣では、育児におけるさまざまなピンチを明るく乗り越える奮闘記をお届けしている。今回は長女・ポン子ちゃんの猫背の原因について話を聞いた。
■身体的要因への対策
整骨院で診てもらう前、ポン子ちゃんの猫背に気づいたときは、逐一背筋を伸ばすよう注意していたという。
サヤさんは｢腹筋が弱いせいだと思っていたので、時間を見つけては上体起こし運動をするよう声をかけていました｣と振り返る。てっきり身体的要因だと思い込み、物理的なアプローチで猫背の改善を試みていた。
■思いがけない診断
しかし、整骨院で｢猫背の原因は心｣と告げられる。当時の感想について｢寝耳に水でした！まさかメンタルが原因とは思わず…。整骨院で言われたのも、なんだか場にそぐわないというか、先生がカウンセラーに見えて不思議な気がしました(笑)｣と驚きを明かす。
実は、ポン子ちゃんは体を小さくしたくて背中を丸めていたのだ。サヤさんは｢本人も気づいていませんでした。身長にコンプレックスを感じていることを初めて指摘され、恥ずかしかったらしく顔を真っ赤にしておりました。目立ちたくなくて、知らず知らずのうちに背を丸めていたのでしょうね｣と娘の様子を語ってくれた。
取材協力：サヤ山サヤ(@saya_twins1125)
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