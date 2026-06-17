ストーカーの思いがけない行動に、社長の堪忍袋の緒が切れた！【漫画】本編を読む子どもの頃から漫画に親しみ、ユーモアあふれる作品を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。Xで公開している「夜逃げ屋日記」は、DVやストーカー被害などに苦しむ依頼者を支援する夜逃げ屋の実話をもとにした人気シリーズだ。今回は、第25話を紹介するとともに、実際に起きたストーカー騒動について作者に話を聞いた。■ストーカーがまさか