ロングセラーブランド「ココナッツサブレ」は、発売61周年を記念し「パペットスンスン」とコラボレーションした商品「ココナッツサブレ メロンパン味」を期間限定で発売する。一部のコンビニエンスストアで2026年6月22日(月)に先行発売し、6月29日(月)からは全国のスーパーマーケットなどでも販売する。【写真】抽選で320人に当たる「オリジナル 折りたたみテーブル」を見るロングセラーブランド「ココナッツサブレ」から、メロン