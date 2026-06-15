ココナッツサブレ×パペットスンスンが初コラボ！新フレーバーのメロンパン味、6月22日より順次発売。オリジナルテーブルがもらえる限定キャンペーンも実施
ロングセラーブランド「ココナッツサブレ」は、発売61周年を記念し「パペットスンスン」とコラボレーションした商品「ココナッツサブレ メロンパン味」を期間限定で発売する。一部のコンビニエンスストアで2026年6月22日(月)に先行発売し、6月29日(月)からは全国のスーパーマーケットなどでも販売する。
【写真】抽選で320人に当たる「オリジナル 折りたたみテーブル」を見る
■商品の特徴
パン好きの主人公「スンスン」が好きなパンのひとつである「メロンパン」の味わいをイメージして開発された「ココナッツサブレ メロンパン味」。発酵バターを使用した生地にメロン果汁を加え、コクとさわやかさを感じられる味わいに仕上げられており、こだわりの製法と配合によるサクサクとした飽きのこないおいしさが楽しめる商品となっている。
パッケージには「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」がパーティーを楽しむ様子がデザインされ、小分け包装のため、持ち運びしやすくシェアしやすいのもポイント。(全4種※ランダム)
＜商品概要＞
商品名：ココナッツサブレ メロンパン味
内容量：16枚(4枚×4袋)
希望小売価格：ノンプリントプライス
発売日：コンビニエンスストア(一部を除く)2026年6月22日(月)先行発売、スーパーマーケットなどの量販店は6月29日(月)より販売
発売地区：全国
■限定パッケージの「ココナッツサブレ」が登場
「ココナッツサブレ メロンパン味」に加え、「ココナッツサブレ」「ココナッツサブレ トリプルナッツ」「ココナッツサブレ 発酵バター」「ココナッツサブレ 濃厚ベイクドチーズ」のパッケージにも、「スンスン」たちが登場する。
※キャンペーン限定パッケージの商品は6月下旬から全国で順次発売予定だが、店頭に並ぶ時期は前後する可能性あり
■「パペットスンスンとサブレパーティーキャンペーン」も同時開催
「ココナッツサブレ」の発売61周年を記念し、「パペットスンスンとサブレパーティーキャンペーン」を2026年6月22日(月)から実施する。対象商品を購入した人の中から抽選で320(サブレ)人に、「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」が「ココナッツサブレ」の後ろからひょっこりと顔を出す様子をデザインした「オリジナル折りたたみテーブル」がプレゼントされる。
■キャンペーン概要
キャンペーン方式：クローズドキャンペーン
賞品ならびに当選者数：「オリジナル 折りたたみテーブル」320名
※使用時のサイズ:(約)縦390ミリ×横590ミリ×高さ350ミリ
対象商品：
「ココナッツサブレ メロンパン味」「ココナッツサブレ」「ココナッツサブレ トリプルナッツ」 「ココナッツサブレ 発酵バター」「ココナッツサブレ 濃厚ベイクドチーズ」「ココナッツサブレ アップルパイ味」
※パッケージにキャンペーンの告知がない商品でも応募可能
応募期間：2026年6月22日(月)0時〜9月28日(月)23時59分
応募方法：キャンペーンサイトの応募画面で必要事項を入力し、対象商品購入のレシートまたは領収書の写真をアップロード。対象商品1個を1口として応募可能。
※応募期間中のレシート、領収書のみ有効。レシートのコピーや商品名が記載されていない領収書での応募は無効となる。
※オンラインストアやネットスーパーなどを利用して領収書が発行されない場合は、納品書の写真もしくは購入完了画面のスクリーンショットをアップロード。
※レシート、領収書は購入日、商品名、購入個数、販売店名がはっきり読み取れるように撮影すること。画像が不明瞭で判別できない場合は無効となる。
※同一のレシート、領収書で重複応募した場合、応募はすべて無効となる。
※1枚の画像にレシート、領収書を3枚まで撮影することができる。また、1回の応募につき、画像は3枚までアップロードできる。
※クレジットカード利用時は、カード情報が記載されている部分を折り返すか塗りつぶして、見えない状態にしたうえで撮影すること。
※本キャンペーンはキャンペーンサイトからのみ応募可能。はがきや封書での応募は受け付けていない。
※ひとり何口でも応募できるが、当選は1度限り。
実施地区：全国
応募資格：賞品発送の都合により、日本国内在住者に限る
当選発表：厳正な抽選のうえ、当選発表は賞品の発送をもって代える。
1965年から変わらないサクサクとした食感に、メロンパンの風味が加わった期間限定フレーバー。スンスンたちのオリジナルテーブルを手に入れるチャンスも、見逃せない。
(C)PUPPET SUNSUN/PScommittee
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】抽選で320人に当たる「オリジナル 折りたたみテーブル」を見る
パン好きの主人公「スンスン」が好きなパンのひとつである「メロンパン」の味わいをイメージして開発された「ココナッツサブレ メロンパン味」。発酵バターを使用した生地にメロン果汁を加え、コクとさわやかさを感じられる味わいに仕上げられており、こだわりの製法と配合によるサクサクとした飽きのこないおいしさが楽しめる商品となっている。
パッケージには「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」がパーティーを楽しむ様子がデザインされ、小分け包装のため、持ち運びしやすくシェアしやすいのもポイント。(全4種※ランダム)
＜商品概要＞
商品名：ココナッツサブレ メロンパン味
内容量：16枚(4枚×4袋)
希望小売価格：ノンプリントプライス
発売日：コンビニエンスストア(一部を除く)2026年6月22日(月)先行発売、スーパーマーケットなどの量販店は6月29日(月)より販売
発売地区：全国
■限定パッケージの「ココナッツサブレ」が登場
「ココナッツサブレ メロンパン味」に加え、「ココナッツサブレ」「ココナッツサブレ トリプルナッツ」「ココナッツサブレ 発酵バター」「ココナッツサブレ 濃厚ベイクドチーズ」のパッケージにも、「スンスン」たちが登場する。
※キャンペーン限定パッケージの商品は6月下旬から全国で順次発売予定だが、店頭に並ぶ時期は前後する可能性あり
■「パペットスンスンとサブレパーティーキャンペーン」も同時開催
「ココナッツサブレ」の発売61周年を記念し、「パペットスンスンとサブレパーティーキャンペーン」を2026年6月22日(月)から実施する。対象商品を購入した人の中から抽選で320(サブレ)人に、「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」が「ココナッツサブレ」の後ろからひょっこりと顔を出す様子をデザインした「オリジナル折りたたみテーブル」がプレゼントされる。
■キャンペーン概要
キャンペーン方式：クローズドキャンペーン
賞品ならびに当選者数：「オリジナル 折りたたみテーブル」320名
※使用時のサイズ:(約)縦390ミリ×横590ミリ×高さ350ミリ
対象商品：
「ココナッツサブレ メロンパン味」「ココナッツサブレ」「ココナッツサブレ トリプルナッツ」 「ココナッツサブレ 発酵バター」「ココナッツサブレ 濃厚ベイクドチーズ」「ココナッツサブレ アップルパイ味」
※パッケージにキャンペーンの告知がない商品でも応募可能
応募期間：2026年6月22日(月)0時〜9月28日(月)23時59分
応募方法：キャンペーンサイトの応募画面で必要事項を入力し、対象商品購入のレシートまたは領収書の写真をアップロード。対象商品1個を1口として応募可能。
※応募期間中のレシート、領収書のみ有効。レシートのコピーや商品名が記載されていない領収書での応募は無効となる。
※オンラインストアやネットスーパーなどを利用して領収書が発行されない場合は、納品書の写真もしくは購入完了画面のスクリーンショットをアップロード。
※レシート、領収書は購入日、商品名、購入個数、販売店名がはっきり読み取れるように撮影すること。画像が不明瞭で判別できない場合は無効となる。
※同一のレシート、領収書で重複応募した場合、応募はすべて無効となる。
※1枚の画像にレシート、領収書を3枚まで撮影することができる。また、1回の応募につき、画像は3枚までアップロードできる。
※クレジットカード利用時は、カード情報が記載されている部分を折り返すか塗りつぶして、見えない状態にしたうえで撮影すること。
※本キャンペーンはキャンペーンサイトからのみ応募可能。はがきや封書での応募は受け付けていない。
※ひとり何口でも応募できるが、当選は1度限り。
実施地区：全国
応募資格：賞品発送の都合により、日本国内在住者に限る
当選発表：厳正な抽選のうえ、当選発表は賞品の発送をもって代える。
1965年から変わらないサクサクとした食感に、メロンパンの風味が加わった期間限定フレーバー。スンスンたちのオリジナルテーブルを手に入れるチャンスも、見逃せない。
(C)PUPPET SUNSUN/PScommittee
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。