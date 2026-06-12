2026年4月1日にオープンした「キャノピーbyヒルトン沖縄宮古島リゾート」くつろぎ感あふれるレストラン沖縄の中でも透明度の高い海「宮古ブルー」と、豊かな色彩をたたえる自然で人気が上昇し続けるリゾート地、宮古島。2026年4月1日、ヒルトンのライフスタイルブランド「キャノピーbyヒルトン沖縄宮古島リゾート」が開業した。5月、アメリカン・エキスプレスとヒルトンが同ホテルと宮古島滞在の魅力を紹介する宿泊プレスツアー『