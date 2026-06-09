ヘアケアブランド「Straine(ストレイン)」から、ディズニー・アニメーション作品『ふしぎの国のアリス』をテーマにした特別デザインのシャンプー＆トリートメントが登場する。手がけるのは、累計840万個以上を販売した「生VC美白美容液」でおなじみのスキンケアブランド「Yunth(ユンス)」を展開するAiロボティクス。新アイテムを出すたびに話題になっており「Straine」も発売直後は各地で品薄状態になるなど、すでに人気を確立。そ