Hameeは6月2日、同社が展開する商品「［スマ冷え Premium］貼って剥がせるスマートフォン冷却シート」から「ちいかわ」デザインの販売を開始しました。■透明ケースに入れてもかわいいデザイン性同商品は、スマートフォン用の冷却シート。スマートフォン背面に貼って使用する蓄熱式で、内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収し、バッテリー劣化や充電速度の低下、突然のフリーズなどの不具合を未然に防ぎます。半永久