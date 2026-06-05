キミちゃんの問題行動は、他の友達の家でもエスカレートしていたらしい。【漫画】「娘の友だちは放置子？」を読むXやInstagramで体験談漫画を発信しているエェコ(@nakiri_aik)さん。近隣トラブルやPTA、子ども会などを題材にした作品は、「自分の身にも起こりそう」と感じさせるリアルな描写が支持を集めている。今回は、ママ友の実体験をベースにした「娘の友だちは放置子？」から、キミちゃんが新たな依存先でも問題行動を起こし