毎日の生活に潜む、たるみを加速させるNG習慣。なぜこれらの習慣がNGなのか、その理由を解説。肌老化の原因 「約8割は紫外線による光老化」その主な原因はUVA（紫外線A波）たるみの原因の約8割は、紫外線による光老化と言われているのはご存じでしょうか。それだけでなく、シミやシワの大きな原因であることは広く知られていることですが紫外線は、肌の奥にあるコラーゲンやエラスチンを破壊し、肌の弾力を奪ってしまいます。コラ