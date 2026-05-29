「パペットスンスン」とセブンイレブンとのコラボレーション商品が2026年5月26日より全国のセブンイレブンにて順次販売中。同商品はパペットの国「トゥーホック」に住む「パペットスンスン」をモチーフとしたオリジナルのパンやスイーツなど全7商品となっている。【画像】セブンイレブン×パペットスンスンのコラボ商品を見る今回のコラボレーションでは、スンスンならではの「ふわあっ♪」をキーワードにした商品がラインナップ。