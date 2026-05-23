女社会の知られざる闇。P140【漫画】本編を読む／リボンの縦結びがNGのワケは…!?アパレル業界に約10年いた際のエピソードを漫画化しているゆき蔵(@yuki_zo_08)さん。今回は先輩社員が退職し、急きょ欠員を補うために派遣スタッフに来てもらったときのエピソードを紹介する。女社会の知られざる闇。P141女社会の知られざる闇。P142繁忙期に助っ人ではなく、一から教えなければいけない新人がきた!!■即戦力のはずが…接客未経験の