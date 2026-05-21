大阪・福島の路地裏に、夜の20時を過ぎてからひっそりと明かりが灯る場所があります。そこは、本格カウンターフレンチ「宮もと」が、その日の営業後に姿を変えてオープンするアシェットデセール（皿盛りデザート）の専門店。 お店の名前は「福島 るぼわ」。築100年の古民家を改装した吹き抜けの空間で味わえるのは、パティシエが目の前で仕上げる、五感を刺激する至福の一皿です。そんな知る人ぞ知る、