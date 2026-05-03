新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、次世代アニメクリエイターとともにオリジナルアニメ作品の創出を目指すプロジェクト「Project PRISMation」において、初のリアルイベント「PRISMation Film Fes. 2026」を５月17日（日）に開催する。また、５月１日（金）より本イベントのチケット販売を開始した。 「Project PRISMation」は、個人や少数精鋭のチームでアニメーション作品を発信しているクリエイターとオリジナルア