新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて４月24日（金）に『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#83を生放送。今回はゲストに声優の浪川大輔と黒沢ともよを迎え、春の新作アニメ情報や制作の裏側をたっぷりとお届けした。番組前半では、４月24日（金）に劇場公開を迎えた映画『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』を大特集。2015年から映画５本、アニメ全39話にわたり京都府宇治市を舞台に吹奏楽