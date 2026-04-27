ブリヂストンは4月6日、タイヤのメンテナンス技術向上とユーザーへの提案・解決力を強化するための新たな研修施設「B-Solution Learning Center（Bソリューション ラーニング センター、以下B-SLC）」を東京都小平市に設立した。開設の場所は、同社の東京ACタイヤ（Aircraft＝航空機用タイヤ）製造所と技術センターが展開される広大なエリア内となる。 【画像】ブリヂストン「Bソリュ}