ベーシックなスタイルに鮮度を呼び戻す、さし色のテクニックを柄で応用。ムードが変わるうえ仕上がりのバランスも調整できる。「脇役として生きる柄」の選びと使い方の実例をご紹介。「テイストMIXがスマートに整う」まじめなまとめ役＝ピンストライプシャツストライプクロップトシャツ／グリーンバター（ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム）スポーティなブルゾンとレディなスカートを合わせた、鉄板のMIXスタイル。