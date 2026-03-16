新生活のスタートを目の前に、気をつけたいのが身だしなみ。ネイルやリップ、口臭のケアから、衣類のお手入れまで、いざという時に役立つ便利なエチケットアイテムを集めました。? 世界最古の天然歯ブラシと謳われるチューイングガム清浄作用がある、ギリシャのキオス島に生息するマスティハの木が原料。1回3〜4粒を20分程度噛むことで、口臭をケアし、歯垢も除去。50g \4,400（オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー/ビュリージ