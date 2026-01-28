華やぎと趣を両得できる「ヴィンテージライクな渋色」いつもの装いに奥行きが加わる、黒の延長で使えるダークトーン。色自体に鮮度がそなわっているから、デザインは極力シンプルにおさえることがポイント。※（）内の数字はヒールの高さで、単位はcmです（編集部調べ）。黒1枚を静かに変える「こっくりとしたボルドー」ボルドーブーツ（6.5）／ネブローニ黒ワンピース／LE PHIL（LE PHIL NEWoMAN 新宿店）手に持ったネイ