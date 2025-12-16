ＳｎｏｗＭａｎらＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴのアーティストによるカウントダウンコンサート「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮＣＯＮＣＥＲＴ２０２５―２０２６ＳＴＡＲＴＯｔｏＭＯＶＥ」（３１日、東京ドーム）にテレビ関係者が戦々恐々としている。今年３年ぶりの開催とあって注目されているが、問題は生配信だ。これが当日のテレビ各局の大みそか特番の視聴率に影響を及ぼしかねないという。今回のカウコン