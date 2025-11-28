今や“高値”の花ゆえか、「国産米信仰」に拍車がかかっている。日本生活協同組合連合会（生協）が先月9〜14日に実施した組合員アンケートでは、コメ購入時に「国産米である」を重視する人は83.4％。前回3月中旬の調査から、6ポイント近くも伸ばした。直近半年間に家庭で食べたコメも、今回は「国産」が94.6％を占めた。【もっと読む】石破前首相も参戦で「おこめ券」批判拡大…届くのは春以降、米価下落ならありがたみゼロ消