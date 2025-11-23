¡ÖÁá¤¯¿²¤Ê¤µ¤¤¡×¡ÖÁá¤¯µ¯¤­¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÉáÃÊ¤«¤éÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ËÁá¿²Ááµ¯¤­¤Î½¬´·¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÏ¢µÙÃæ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ìë¹¹¤«¤·¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¡¢Ï¢µÙÌÀ¤±¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«µ¯¾²¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡©¤³¤ì¤¬¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ò°­²½¤µ¤»¤ë¡ÈNG¹Ô°Ù¡É¤Ç¤¹¡Ê²èÁü6Ëç¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ë¿²¤«¤»¡¢Áá¿²Ááµ¯¤­¤Î½¬´·¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê