組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！王道ニットもいいけれど、たまにはフリースにかえて、あたたかいままより軽快な印象へ。起毛素材ゆえのメリットを生かした、1軍トップスの有力候補。合わせるボトムに悩まなくていい、ショート丈のフリース。ウールを混ぜたボア素材により、キレイな色がほどよくマットな質感に。おかげで、フレッシュなイメー