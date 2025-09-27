JR天満駅すぐ、大阪でも有名な昼飲みスポット・天満。その駅チカの路地に佇む『天満マッスルホルモン』は、インパクト抜群の暖簾が目印で、ホルモン好きにはたまらない一軒です。ホルモンの串焼きを専門に出されているお店、開店から約20年、天満の昼飲みやハシゴ飲み文化を支えてきた老舗です。 赤提灯が目印！天満マッスルホルモン カウンターの壁にずらりと並ぶお品書きには、聞き慣れない希少部位の名前が並び、思わず