º£ÅÙ¤Ï¡¢²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¡Ê£µ£¶¡Ë¤À¡½¡½¡£ÃæµïÀµ¹­»á¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ÎÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÃËÀ­Í­ÎÏÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¡×¤¬Ê¡»³¤À¤È£±£¸ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½÷À­¥»¥Ö¥ó¡×¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£Æ±Æü¡¢Ê¡»³¤¬½êÂ°¤¹¤ëÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡×¤âÆ±°Ñ°÷²ñ¤«¤é¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£´Ø·¸¼Ô¤ÏÀ¤ÏÀ¤ÎÆ°¤­¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢º£¸å¤¬¸«ÄÌ¤»¤º¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£