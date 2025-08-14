東京・渋谷のNHK放送センターNHKは14日までに、ラジオ番組「アナウンサー百年百話」で、1985年の日航ジャンボ機墜落事故を取り上げた際に、別の墜落事故の写真を番組サイトに掲載していたとして、同サイトなどで謝罪した。NHKによると、写真は72年の日航機ニューデリー墜落事故のもので、昨年9月から誤って番組サイトや、NHKアーカイブスの番組紹介記事に掲載されていた。13日に視聴者からの指摘で判明し、写真を削除した。N