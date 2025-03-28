【モデルプレス＝2025/03/28】日本テレビ系バラエティ番組「月曜から夜ふかし」（毎週月曜22時〜）の公式サイトが、3月28日に更新された。24日の放送内容を再度謝罪し、該当女性への誹謗中傷に対し、注意を呼びかけた。【写真】「月曜から夜ふかし」人気アーティスト映り込みが話題◆日テレ「月曜から夜ふかし」放送内容を再度謝罪同番組は24日、「この春上京する人へのアドバイスを聞いてみた件」企画の街頭インタビューで、中国