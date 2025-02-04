²¤½£¼çÍ×¥ê¡¼¥°¤Ï°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤¬¶á¤Å¤­¡¢Æ°¤­¤¬¹²¤¿¤À¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë»æ¡ØO Jogo¡Ù¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë2Éô¤Î¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»¤ËJ2¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤«¤é¥â¥è¡¦¥Þ¥ë¥³¥à¶¯»Ö¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤È±Ñ¹ñ¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Ä¥â¥è¡¦¥Þ¥ë¥³¥à¶¯»Ö¡Ê¤Ä¤è¤·¡Ë¤Ï¡¢2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î23ºÐ¡£ÅìÊ¡²¬¹â¹»¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢Ä¹ºê¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ºòµ¨ÅÓÃæ¤«¤éÆ£»ÞMYFC¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤ÏÄ¹ºê¤ØÉüµ¢¤·¤¿¤¬